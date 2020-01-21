Донецк, , 07:22 — REGNUM Январь 2020 года не принес жителям Донбасса долгожданного мира. Режим пресловутого «перемирия» сопровождается непрекращающимися перестрелками между ВСУ и силами народных республик. О том, чего ждет население Донецкой и Луганской республик, рассказывает автор ИА REGNUM Юрий Ковальчук.

«Воин Красной армии, спаси!». Советский плакат. Виктор Корецкий, 1942

В наступившем году президент Украины пошел по стопам своего предшественника, продолжив игнорировать исполнение Минских договоренностей и прочих «формул Штайнмайера». Ни о каком особом статусе для ЛНР и ДНР с точки зрения киевских стратегов, похоже, речи не идет. А значит, перемирие, больше похожее на затянувшуюся перестрелку, будет продолжаться.

Население народных республик, вот уже шестой год живущее в подвешенном состоянии ожидания хоть какой-нибудь ясности, устало от обещаний, которые сопровождают каждое очередное фальшивое перемирие. Но что может прекратить эту затянувшуюся череду лживых обещаний? И отреагирует ли Россия на непрекращающуюся угрозу для своих граждан, ведь их среди жителей Донбасса становится все больше?

Читайте статью Юрия Ковальчука «Перемирие в Донбассе не состоялось. Ждем следующего. Вечный Минск».