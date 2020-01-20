Киев, , 13:38 — REGNUM Если бы президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, тем самым он бы признал свою кадровую ошибку. Об этом заявил 19 января директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник в эфире телеканала 112.ua.

Он объяснил, что Гончарук подал заявление об отставке не на имя председателя Верховной рады, а на имя президента для того, чтобы показать, что между ним и Зеленским нет никакого кризиса, и что президент поддерживает его во всём.

«Мне показалось, что премьер попытался просто прикрыться президентом и, в какой-то мере, ему это, безусловно, удалось», — рассказал эксперт.

Бортник отметил, что скандальные аудиозаписи совещания с участием Гончарука показали степень деградации украинского госаппарата и механизмов принятия решений. Он также добавил, что всего были опубликованы три записи, а, по мнению эксперта, их может быть гораздо больше — 13−14.

«Кассетный скандал Гончарука он не закрыт ещё, ждём, что будет опубликовано дальше», — подытожил Руслан Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины заявил, что вопрос о его отставке «окончательно закрыт», поскольку Зеленский подтвердил свою поддержку действующего правительства.

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