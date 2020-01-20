Джакарта, 20 января 2020, 13:30 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии обратилось к гражданам страны с призывом сохранять бдительность в Китае и Гонконге после распространения вируса «тяжелой пневмонии», сообщает Sindonews.
«Мы призываем граждан Индонезии, которые хотят поехать в Китай и Гонконг, следить за развитием коронавируса, избегая места и города происхождения вируса», — говорится в заявлении МИД страны.
Как известно, вирус в настоящее время распространился в нескольких регионах, включая Пекин. Зафиксировано уже 136 случаев заболевания.
Напомним, вирус возник на юге Китая в 2002 году, а затем распространился в Гонконге. В общей сложности от пневмонии пострадали тысячи людей и погибли более 800 человек.
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