Иркутск, , 13:30 — REGNUM Новый глава Иркутской области Игорь Кобзев продолжает формировать состав новой команды. Как сообщила сегодня, 20 января, пресс-служба иркутского губернатора, о трёх кадровых назначениях было сообщено во время оперативного совещания.

Так, первым заместителем руководителя аппарата губернатора Иркутской области и правительства региона назначена Татьяна Юрасова, которая более 14 лет она проработала в органах исполнительной власти. Известно, что ранее Юрасова руководила департаментом по информационной политике региона, а также аппаратом администрации Ангарского МО.

Также известно, что исполняющим обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области стала Оксана Недорубкова. Ранее чиновница работала начальником отдела методологического обеспечения министерства.

Новый руководитель появился и у АО «Корпорация развития Иркутской области». Его возглавил Артем Романчугов, который ранее работал в должности исполнительного директора «Лаборатории цифровых технологий проектирования».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2019 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке. Исполняющим обязанности губернатора Иркутской области назначен заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Кобзев.

Читайте также: Путин принял отставку губернатора Приангарья Сергея Левченко