Киев, , 13:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, сообщила 20 января пресс-служба офиса президента Украины.

Отмечается, что во время визита предусмотрено выступление Зеленского перед участниками форума. Также запланированы встречи президента Украины с иностранными лидерами, представителями бизнеса и международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский, наряду с главами 46 государств, примет участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме. При этом, ему отказали в возможности выступить перед участниками мероприятия.

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