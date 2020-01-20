Минск, , 13:21 — REGNUM На должность госсекретаря Совета безопасности Белоруссии назначен министр обороны страны генерал-лейтенант Андрей Равков. Об этом 20 января сообщает агентство БелТА.

Решение о назначении принял глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что военная организация не терпит неопределенности.

Напомним, Равков родился в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области в 1967 году. После окончания школы поступил в Минское суворовское военное училище, которое окончил 1984 году. Он также учился в Московском высшем общевойсковом командном училище, в белорусской Военной академии и в Военной академии Генштаба ВС РФ. На пост министра обороны Белоруссии он был назначен в ноябре 2014 года.

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