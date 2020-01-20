Тбилиси, , 13:32 — REGNUM Выборы кандидата на вакантную должность генерального прокурора Грузии планируется провести во время весенней сессии. Об этом 20 января сообщает Первый канал грузинского телевидения.

По данным журналистов, весенняя сессия начнется 4 февраля. На ней, кроме голосования за претендентов на должность прокурора, депутаты выберут председателя Верховного суда, а также заслушают отчеты президента Грузии и премьер-министра.

Как передавало ИА REGNUM, на должность генпрокурора Грузии претендует 17 кандидатов. Один из них — Ираклий Шотадзе, который ранее уже занимал данную должность, вызывает протесты у оппозиции. Он в мае 2018 года подал в отставку под давлением уличных протестов, и возможность его возвращении отрицательно воспринимается у тех, кто участвовал в протестах.