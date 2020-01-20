Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Вопрос о смещении с поста премьер-министра Грузии Георгия Гахарии не обсуждался правящей партией «Грузинская мечта». Об этом рассказал 20 января Первому каналу грузинского телевидения спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе.

Он сообщил, что не принималось никаких решений о перестановках в правительстве, и управлять правительством продолжает Гахария.

«Никакого решения по каким-либо изменениям не принято. Правительственную команду возглавляет Георгий Гахария, кабинет на месте и занимается своим делом», — рассказал Талаквадзе.

Стоит отметить, что слухи об отставке премьер-министра стали обсуждаться в СМИ в январе. В качестве одного из предполагаемых кандидатов на его пост называют Талаквадзе. Также были предположения, что это место решит занять лидер «Грузинской мечты», крупный бизнесмен Бидзина Иванишвили, который возглавлял правительство с 2012 по 2013 года .