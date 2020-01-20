Джакарта, , 12:56 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил своих сотрудников подготовить город Лабуан Баджо на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара для поведения встречи G20 и саммита АСЕАН в 2023 году, сообщает Kompas.

«Самое главное, что мы хотим подготовить Лабуан Баджо к встрече G20 и саммиту АСЕАН в 2023 году», — заявил глава государства в кулуарах своего визита.

На координационном совещании президент поднял ряд технических вопросов, включая переработку отходов.

Напомним, саммит G20 пройдет в Саудовской Аравии в 2020 году, затем в Италии в 2021 году, в Индии в 2022 году и в Индонезии в 2023 году.

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