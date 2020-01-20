Киев, , 12:52 — REGNUM Украина просит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) расширить Специальную мониторинговую миссию на Украине. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга, 290 января, с председателем ОБСЕ Эди Рамой сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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«Мы обратились с формальным предложением продолжить деятельность этой миссии», — сообщил Пристайко.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1081661475514597/

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что речь идёт не только о продолжении работы миссию, но и усилении её деятельности финансово и технически. По его словам, Киев предложил «добавить возможности и человеческий потенциал, чтобы миссия была ещё более эффективная, чем в предыдущие годы».

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Как сообщало ИА REGNUM, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала свою работу в марте 2014 года. Срок действия её мандата истекает 31 марта 2020 года.

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