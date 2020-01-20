Москва, , 12:50 — REGNUM В РФ должна быть увеличена роль парламентских партий, считает депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 20 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Хотелось бы увидеть обновление правительства Российской Федерации, чтобы не получилось так, что те же самые министры придут на свои посты, — признался он. — Второе, хотелось бы, чтобы в нашей стране был чётко и ясно обозначен критерий того или иного должностного лица, занимающего свой пост. Это наличие профильного образования, наличие опыта работы по этой должности и соответствующие достижения в этой сфере. Третье, хотелось бы, чтобы была увеличена роль парламентских партий. Я говорю о том, что у нас парламентская система не сформирована. В выборах губернаторов принимают участие парламентские партии, но при этом им необходимо собрать муниципальный фильтр, который, кроме «Единой России», собрать не может никто. Поэтому выборы губернаторов в РФ с заранее известным исходом. Извините за откровенность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший глава правительства России Дмитрий Медведев признался, что к отставке его побудило послание президента России Федеральному собранию.

Читайте ранее в этом сюжете: Дмитрий Медведев объяснил причину ухода правительства в отставку