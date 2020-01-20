Киев, , 12:53 — REGNUM Не втягивать Украину во внутриполитическую борьбу в США призвал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 20 января во время пресс-конференции.

Он прокомментировал вопрос журналиста, касающийся процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

«Что касается импичмента, эта тема настолько нам надоела, что мы в который раз хотим сказать: не втягивайте нас в свои внутриполитические события», — заявил министр.

Пристайко отметил, что поддержка Украины со стороны всех политических сил, находящихся в парламенте США, является залогом устойчивости украино-американских отношений.

«Мы не участвовали и не собираемся участвовать во внутриполитической борьбе [США], и также надеемся, что в нашей внутриполитической борьбе другие стороны также не участвуют… нашего следа там нет, не надо искать того, чего нет», — подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с американским лидером не сделал ничего противозаконного, а только стремился укрепить взаимоотношения двух стран.

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