Киев, 20 января 2020, 12:53 — REGNUM Не втягивать Украину во внутриполитическую борьбу в США призвал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 20 января во время пресс-конференции.
Он прокомментировал вопрос журналиста, касающийся процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.
Пристайко отметил, что поддержка Украины со стороны всех политических сил, находящихся в парламенте США, является залогом устойчивости украино-американских отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с американским лидером не сделал ничего противозаконного, а только стремился укрепить взаимоотношения двух стран.
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