Москва, , 13:07 — REGNUM Меры по нейтрализации угроз экономической безопасности обсуждались на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) РФ по экономическим и социальным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

Заседание было посвящено импортозамещению критически важных технологий в гражданских отраслях промышленности. Его участники предложили дополнительные меры государственного регулирования, которые бы нейтрализовали факторы, угрожающие экономической безопасности страны.

Подробнее о предложенных мерах не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2020 года бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вступил в должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Этот пост был введён в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.