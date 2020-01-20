Иерусалим,
20 января 2020, 12:41 — REGNUM
Было бы странно, если бы на поминальной церемонии в «Яд Вашем» президенту Украины
дали возможность озвучивать антисоветские и антироссийские посылы, а к другому он, судя по
всему, пока
не готов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 января, комментируя высказывания Владимира Зеленского.
Ранее президент Украины в интервью
The Times of Izrael заявил, что власти Израиля отказали
ему в
праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения от фашистов концлагеря Аушвиц-Биркенау.
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«Подходы Владимира Зеленского к теме истории Второй мировой войны и жертв нацистов из числа мирных жителей оккупированных Третьим рейхом стран, включая евреев, сотканы из противоречий. По-другому в современной Украине и быть не может, тем более что во всей исторической тематике для Киева как во времена Порошенко, так и сегодня, присутствует задача так или иначе опорочить Россию, опорочить СССР.
Хорошо то, что сам Зеленский из «обыкновенной советской еврейcкой семьи», как он сказал о себе во вчерашнем интервью The Times of Izrael. Семьи, которая, судя по его рассказу, была вполне благополучной. Дед в войну воевал, бабушка была эвакуирована в Алма-Ату и благодаря этому выжила. Тяжёлые 1930-е трагичного отпечатка на семейной истории не оставили — иначе вспомнил бы. Так что в явной клевете на советскую эпоху ему надо будет через свою семейную историю переступать, а это люди всегда видят и не любят этого.
Но сегодня над ним довлеет не это, а груз украинского шовинизма и коллаборационизма. Да, сейчас, как он отмечает в том же интервью, уровень антисемитизма на Украине низкий, и иначе и быть не может вследствие интернационалистского наследия СССР. Но наследие это не просто так сформировалось, оно формировалось за счёт преодоления жесточайшей юдофобии, свойственной и последователям Петлюры, и украинским нацистским преступникам и коллаборационистам. И те, и другие в современной Украине на щите; и тех, и других разгромила советская власть, Советский Союз. В Израиле это, и не только это, помнят и ценят в первую очередь, отодвигая на второй план второстепенное.
Одним словом, странно было бы, если бы на поминальной церемонии в «Яд Вашем» Владимиру Зеленскому дали возможность озвучивать известные антисоветские и антироссийские посылы. А к другому он пока, судя по его интервью The Times of Izrael, не готов», — отметил Михаил Демурин.