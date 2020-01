Иерусалим, , 12:41 — REGNUM

Было бы странно, если бы на поминальной церемонии в «Яд Вашем» президенту Украины дали возможность озвучивать антисоветские и антироссийские посылы, а к другому он, судя по всему, пока не готов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 января, комментируя высказывания Владимира Зеленского.

Ранее президент Украины в интервью The Times of Izrael заявил, что власти Израиля отказали ему в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения от фашистов концлагеря Аушвиц-Биркенау.

« Подходы Владимира Зеленского к теме истории Второй мировой войны и жертв нацистов из числа мирных жителей оккупированных Третьим рейхом стран, включая евреев, сотканы из противоречий. По-другому в современной Украине и быть не может, тем более что во всей исторической тематике для Киева как во времена Порошенко, так и сегодня, присутствует задача так или иначе опорочить Россию, опорочить СССР.

Хорошо то, что сам Зеленский из «обыкновенной советской еврей c кой семьи», как он сказал о себе во вчерашнем интервью The Times of Izrael. Семьи, которая, судя по его рассказу, была вполне благополучной. Дед в войну воевал, бабушка была эвакуирована в Алма-Ату и благодаря этому выжила. Тяжёлые 1930-е трагичного отпечатка на семейной истории не оставили — иначе вспомнил бы. Так что в явной клевете на советскую эпоху ему надо будет через свою семейную историю переступать, а это люди всегда видят и не любят этого.

Но сегодня над ним довлеет не это, а груз украинского шовинизма и коллаборационизма. Да, сейчас, как он отмечает в том же интервью, уровень антисемитизма на Украине низкий, и иначе и быть не может вследствие интернационалистского наследия СССР. Но наследие это не просто так сформировалось, оно формировалось за счёт преодоления жесточайшей юдофобии, свойственной и последователям Петлюры, и украинским нацистским преступникам и коллаборационистам. И те, и другие в современной Украине на щите; и тех, и других разгромила советская власть, Советский Союз. В Израиле это, и не только это, помнят и ценят в первую очередь, отодвигая на второй план второстепенное.