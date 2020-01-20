Киев, , 12:39 — REGNUM Учителя русскоязычных школ Украины пройдут переподготовку для перехода на украинский язык преподавания, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад 20 января в интервью «Интерфакс Украина».

«Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — рассказала она.

Новосад отметила, что русскоязычным учителям следует подучить украинскую терминологию. Она добавила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы с пятого класса будут преподавать предметы на украинском языке. На русском языке будут учить детей в начальной школе, а также преподавать русский язык и литературу.

Напомним, ранее 327 депутатов Верховной рады приняли закон о тотальной украинизации образования на Украине.

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