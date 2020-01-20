Киев, 20 января 2020, 12:39 — REGNUM Учителя русскоязычных школ Украины пройдут переподготовку для перехода на украинский язык преподавания, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад 20 января в интервью «Интерфакс Украина».
Новосад отметила, что русскоязычным учителям следует подучить украинскую терминологию. Она добавила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы с пятого класса будут преподавать предметы на украинском языке. На русском языке будут учить детей в начальной школе, а также преподавать русский язык и литературу.
Напомним, ранее 327 депутатов Верховной рады приняли закон о тотальной украинизации образования на Украине.
Читайте также: Верховная рада Украины приняла закон о среднем образовании
А также: «На такой лингвистический апартеид не решался даже предыдущий состав Рады»