Москва, , 12:30 — REGNUM Российская сторона в курсе назначения нового министра иностранных дел Северной Кореи. Об этом сегодня, 20 января, заявил и. о. заместителя главы МИД РФ Игорь Моргулов.

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«Естественно, нам известно о назначении нового министра иностранных дел», — приводит ТАСС слова дипломата.

Моргулов добавил, что пока никаких контактов Москвы с новым руководством МИД КНДР не планируется.

Напомним, ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник сообщило, что в КНДР, предположительно, назначен новый министр иностранных дел. По некоторым данным, им стал Ри Сон Гвон, которые до этого занимал пост председателя Комитета КНДР по делам объединения родины.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что пытаются подтвердить информацию о назначении в Северной Кореи нового министра иностранных дел.