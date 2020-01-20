Тбилиси, , 12:32 — REGNUM Оппозиция в Грузии может принять компромиссный вариант избирательной реформы, либо парламентские выборы в стране пройдут по старым правилам. Такое заявление сделал 20 января председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Спикер парламента рассказал журналистам, что правящая партия «Грузинская мечта» предложила оппозиции частичное удовлетворение ее требований: вместо перехода на пропорциональную схему сократить число депутатов, избирающихся по мажоритарным округам. Оппозиционные партии теперь сами должны решить, принимать частичную уступку или не получить ничего.

«Если оппозиция не согласится, и в рамках этого диалога нам не удастся договориться о новой избирательной модели, все мы знаем, что произойдет — выборы пройдут по существующей смешанной системе», — сказал Талаквадзе.

Напомним, ранее член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе публично заявил, что оппозиция намерена добиться полного перехода на пропорциональную систему голосования на парламентских выборах. Он подчеркнул, что частичные меры не будут приняты.

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