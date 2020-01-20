Тбилиси, , 12:25 — REGNUM Бывший госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили надеется, что новый посол США Келли Дегнан будет содействовать нормальному проведению в Грузии предстоящих парламентских выборов. Об этом он заявил в беседе с грузинским изданием «Резонанси» в статье под названием «Дело обстоит настолько тяжело, что Иванишвили приходится делать то, что он выносит, — делать политику».

«Я рад, что назначен посол, это очень хорошо, и я надеюсь, что ее активность, в первую очередь, будет способствовать нормальному проведению выборов в Грузии, потому что наших западных партнеров, которые верят, что в Грузии демократия, необходимо убеждать в этом, и самое эффективное — это смена путем выборов. Думаю, что госпожа Дегнан сделает все, чтобы понаблюдать, насколько эффективными будут выборы, чтобы Запад поверил, что в Грузии действительно протекает демократическое движение», — заявил Закареишвили.

По его словам, вопросы у Запада относительно наличия в Грузии демократии возникли после 14 ноября, когда парламент Грузии провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Это привело к возобновлению акций протеста оппозиции, которые та проводила в Тбилиси с лета прошлого года и поводом для которых первоначально оказался визит в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

Напомним, что Келли Дегнан была представлена президентом США на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в сентябре прошлого года. Сенат утвердил ее на кандидатуру 19 декабря, а в январе она принесла присягу в Госдепартаменте и официально вступила в должность.