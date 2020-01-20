Дамаск, , 12:24 — REGNUM Боевики предприняли 19 декабря 2020 года очередную мощную атаку на населённый пункт на юго-востоке сирийской провинции Идлиб. Речь идёт о попытке захвата небольшого города Абу-Дафна.

Исламисты пытались использовать плохие погодные условия и перерыв в действиях ВКС РФ и сирийских ВВС. Поначалу атака казалась успешной, и джихадистам удалось прорвать первую линию обороны в Абу-Дафне.

Однако радость их была недолгой. Сирийская арабская армия сумела подавить этот наступательный порыв. В результате огневого воздействия террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли тяжёлые потери и были вынуждены отступить.

Как сообщает новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свой военный источник, сирийские военные ожидали, что джихадисты собираются атаковать их позиции, воспользовавшись плохой погодой, поэтому хорошо подготовились к этому наступлению.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова, с 16 января 2020 года сирийские правительственные войска 16 раз подвергались атакам боевиков в зоне деэскалации Идлиб. За это время террористы 253 раза обстреливали населённые пункты. Российское военное командование оценивает данную ситуацию как самый серьезный всплеск напряжённости с мая 2019 года.