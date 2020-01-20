Москва, , 12:21 — REGNUM Силовой потенциал Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо усовершенствовать в ответ на сложную военно-политическую обстановку в мире. Об этом 20 января заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарём ОДКБ Станиславом Засем, сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом остается сложной. Не снижается кризисный потенциал. Поэтому в интересах обеспечения готовности силовой составляющей ОДКБ и эффективного решения антикризисных задач эту совместную работу необходимо продолжать», — заявил Шойгу.

По его словам, с момента создания Организации уже много сделано для совершенствования её военной составляющей — так, например, создана система кризисного реагирования, сформированы компоненты войск ОДКБ, на регулярной основе проводятся мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки.

Развитие взаимодействия в рамках ОДКБ остаётся одним из «неизменных российских приоритетов», указал Шойгу.

Четыре приоритета из восьми, которые Россия наметила для реализации на время своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности, касаются военной сферы, и работа по их реализации уже организована, отметил, в свою очередь, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По его словам, Россия сможет решить все задачи: как по усилению своей обороны, так и по укреплению коллективной безопасности государств-членов ОДКБ.

«Мы уже отработали план реализации этих приоритетов. Он достаточно большой, условно разделён по восьми направлениям. Кстати из восьми направлений, которые Россия обозначила в качестве приоритетов, четыре касаются военной сферы. Работа уже организована», — указал Зась.