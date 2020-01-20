Москва, , 12:20 — REGNUM Участие в переговорах в Берлине представителей противоборствующих сторон — главы правительства национального единства Ливии Файеза Сарраджа и маршала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара «является дипломатической победой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Для мировой общественности состоявшиеся переговоры являются важным сигналом безальтернативности политического урегулирования ситуации в Ливии. Ключевым фактором стабильности в стране должно стать сохранение суверенитета и территориальной целостности Ливии под эгидой ООН, как ранее заявляли главы России и Турции», — сказал Железняк.

По его мнению, создание военного комитета, цель которого при содействии ООН добиваться устойчивого перемирия в Ливии, позволит запустить процесс обмена мнениями сторон конфликта и в дальнейшем способствовать полному прекращению кровопролития, восстановлению мирной жизни и выстраиванию правового государства.

«Москва активно демонстрирует стремление способствовать разрядке напряженности в Ближневосточном регионе. Берлинская конференция еще раз стала доказательством необходимости совместных усилий всех стран, которые обеспокоены возможностью расширения очага напряженности в регионе и заинтересованы в предотвращении разрастания гуманитарной проблемы, грозящей Западу новыми потоками беженцев, среди которых могут быть террористы», — рассуждает Железняк.