Ашхабад, , 12:14 — REGNUM Военный институт обороны Туркмении проводит набор женщин-курсантов, пишет журнал министерства обороны республики «Милли гошун».

К абитуриенткам предъявляется ряд требований. В частности, девушки должны иметь среднее образование, желание проходит воинскую службу и быть не старше 21 года.

«Надеемся, что женщины, которые будут приняты на учебу в Военный институт, станут достойными продолжательницами традиций женской доблести», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге военной мощи Global Firepower Index в 2019 году армия Туркмении заняла 75-е место среди 137 стран мира. В прошедшем году Вооруженные силы республики поднялись на пять позиций.

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