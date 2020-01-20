Цхинвал, , 12:18 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве парламентов Южной и Северной Осетии будет готово в скором времени. Об этом 20 января сообщает агентство «Рес» со ссылкой на спикера югоосетинского Народного собрания Алана Тадтаева.

«В этом соглашении содержатся очень значимые для обеих сторон пункты, которые открывают широкий простор для интеграции», — рассказал председатель парламента.

Он уточнил, что подписано соглашение будет в конце января или начале февраля. Тадтаев также рассказал, что новый формат сотрудничества парламентов двух республик предусматривает разработку совместных решений, вместе вести работу над законопроектами и оперативно реагировать на проблемы.

Стоит отметить, что работа на данным соглашением ведётся с 2010 года.