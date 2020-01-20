Киев, , 12:04 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что вопрос с его отставкой в настоящий момент окончательно закрыт.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24» вечером 19 января

Гончарук считает, что «лидер команды» (вероятно, президент Зеленский — ред.) ясно подтвердил вотум доверия ему. Также он заявил, что ситуацию с его отставкой спровоцировали враги.

«Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение нескольких месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам, и, очевидно, наживаем себе много врагов», — отметил глава правительства Украины.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 17 января состоялась встреча Зеленского и Гончарука, в ходе которой президент отказался принимать отставку главы украинского правительства. Вместе с тем Зеленский дал ряд поручений, которые кабмину надо выполнить в срочном порядке, чтобы вопрос с отставкой был закрыт окончательно.