Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Госдепартамент США поддерживает американского посла в Южной Кореи Гарри Харриса, несмотря на его жёсткие заявления, сообщает радио «Голос Америки» (СМИ—иностранный агент).

«В Государственном департаменте США полностью доверяют Гарри Харрису, работающему над укреплением двустороннего союза и представляющего президента Дональда Трампа», — отметил источник во внешнеполитическом ведомстве.

На вопрос о том, что заявления американского дипломата могут быть восприняты как вмешательство в суверенитет страны, в Госдепе отметили: «Никто, включая посла Харриса, не посягает на суверенитет Южной Кореи».

Что касается критики со стороны администрации президента, высокопоставленных лиц и политических партий Южной Кореи, то представитель внешнеполитического ведомства США воздержался от ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Южной Кореи заявил, что Сеул должен согласовывать свои планы в отношении КНДР с США в рамках корейско-американской рабочей группы, дабы избежать недоразумений, которые впоследствии могут привести к санкциям.

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