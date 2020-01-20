Киев, , 11:55 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 20 января, обсуждают заявление президента страны Владимира Зеленского о том, глава РФ Владимир Путин «понимает его в вопросе независимости Украины».

Напомним, что об этом Зеленский сказал в интервью изданиюThe Times of Israel.

«Я думаю, он (Путин) понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове», — отметил украинский президент.

Политолог Олеся Яхно заявила, что Зеленский лишь напрасно тешит себя иллюзиями, поскольку Россия в любом случае будет работать на ослабление украинской государственности.

«Можно себя, конечно, тешить иллюзиями… о том, что Путин готов воспринимать Украину как независимое самодостаточное государство. Только это никак не влияет на намерения российской власти предложить такой «мир», целью которого и дальше (может, уже не военными, но политическими инструментами и механизмами) будет являться ослабление украинской государственности», — отметила она.