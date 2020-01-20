Москва, , 11:54 — REGNUM Командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтару и премьер-министру правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сарраджу Западом не отводится сколько-нибудь значимой роли в процессе мирного урегулирования в Ливии. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на телеканале «Россия 24».

«В Москве и Хафтар, и Саррадж находились в одном здании МИДа. Они общались с министрами иностранных дел России и Турции, обороны. А здесь их вообще фактически никто не видел. Говорили, что они находятся в Берлине, на полях, обмениваются записочками с принимающей стороной», — заявил Малькевич.

«То есть их фактически действительно в последний момент Россия туда втянула. Вдумайтесь — конференция по урегулированию мира в Ливии без участия представителей Ливии. При этом вообще не был приглашён Агила Салех, председатель парламента. Единственная легитимная ветвь власти — их из этого процесса просто исключили», — подчеркнул он.

18 января накануне международной конференции по ситуации в Ливии в Берлине нефтяная компания Ливии NOC объявила форс-мажор в связи с тем, что армия генерала Халифы Хафтара заблокировала экспорт нефти из портов в центральной и восточной части страны.