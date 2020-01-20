Киев, , 11:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин понимает ключевую позицию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Зеленский заявил 19 января в интервью изданию The Times of Israel.

Он рассказал, что между главами двух государств начался диалог, в рамках которого были приняты «чувствительные решения» — два обмена удерживаемыми лицами и возврат украинских кораблей, задержанных при попытке несанкционированного прохода через Керченский пролив.

«Я думаю, он понимает мою позицию: Украина — независимая страна, мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает», — прокомментировал Зеленский переговоры с Путиным.

Президент Украины отметил, что своей целью видит ускорение мирного процесса в Донбассе и достижение мира на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом он не сделал ничего противозаконного, а лишь постарался укрепить отношения между Украиной и США.

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