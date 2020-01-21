Умань, Украина, , 06:35 — REGNUM Драка между местными жителями и евреями-хасидами вынудила горсовет Умани дать официальный комментарий, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский. Сотрудники охранной фирмы и хасиды, выясняя принципиальный вопрос на кулаках, обошлись без тяжких телесных повреждений, и хотя обстоятельства инцидента устанавливаются, некоторые факты уже известны. Так, подчеркивается, что случившееся не имеет религиозного или этнического компонента, причины конфликта — чисто бытовые.

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Из официального комментария Уманского горсоветавтор «Информация о массовости, а также применении ножей или палок сторонами конфликта не соответствует действительности».

Драка произошла 10 января. На следующий день с хасидами встречались местные активисты, а 12 января евреи приняли участие во встрече в Уманском городском совете, где также присутствовала полиция. По результатам встречи достигли следующих договоренностей: для охраны могильного комплекса раби Нахмана будет привлечена Государственная служба охраны; совместно с городским советом хасиды продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения на всей территории историко-культурного центра брацлавских хасидов; будет поддерживаться оперативная связь между сторонами с целью предотвращения подобных инцидентов. Отметим, раби Нахман (1772−1810) — основатель течения Бреслав в хасидизме. Могила его находится в Умани и является местом массовых паломничеств.

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