Москва, , 11:41 — REGNUM Основной темой Берлинской конференции по Ливии стало разблокирование ливийских нефтяных портов. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на телеканале «Россия 24».

«Они искренни в своих порывах решать своих бизнес-вопросы и бизнес-интересы. Там сплелись и бизнес-интересы мировых игроков, потому что даже на итоговой пресс-конференции речь шла постоянно о ливийской нефти. Не мир их там интересовал (на Берлинской конференции). Генеральный секретарь ООН сидел и говорил, что это непорядок, что прекратились поставки нефти из Ливии. Надо что-то с этим делать», — заявил Малькевич.

Напомним, 18 января нефтяная компания Ливии NOC объявила форс-мажор в связи с тем, что армия генерала Халифы Хафтара заблокировала экспорт нефти из портов в центральной и восточной части страны.