Иерусалим, , 11:33 — REGNUM Мать осуждённой в России за хранение наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар надеется, что судьба её дочери решится уже в ближайшее время. Яффа Иссахар верит, что президент России Владимир Путин скоро объявит о её амнистии. Об этом сообщает оналайн-газета Times of Israel.

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«Настал момент истины. На этой неделе станет понятно, когда Наама выйдет на свободу», — сказала Яффа Иссахар.

Женщина также добавила, что хотела встретиться с премьер-министром Беньямином Нетанияху и выразить ему благодарность и свою поддержку.

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«Я верю, что Путин помилует мою дочь», — добавила женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка Израиля Наама Иссахар была задержана в апреле 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево». В её багаже было обнаружено 9,6 грамма гашиша. Российский суд приговорил её к 7,5 года колонии общего режима.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщали, что президент РФ Владимир Путин может помиловать Иссахар в преддверии своего визита в Израиль, который запланирован на 23 января.

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