Тегеран, , 11:23 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отказался ехать в Давос на Всемирный экономический форум. С таким заявлением выступил 20 января официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Он отметил, что Зариф намеревался принять участие в форуме, однако изменил свою программу. Несмотря на то, что главу МИД Ирана официально пригласили на форум, поездка в Швейцарию не состоится.

Причины отказа Зарифа от участия в форуме Мусави не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, 50-й Всемирный экономический форум пройдёт в Давосе с 21 по 24 января.

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