Киев, 21 января 2020, 05:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем выступлении взялся, похоже, пародировать своего предшественника. Почему Зеленскому вздумалось повторять мантры об украинском единстве, рассказывает автор ИА REGNUM Яков Рудь.
Весь политический пафос Зеленского строился на том, что он «не Порошенко», под этим флагом он и выиграл президентскую гонку в прошлом году. Но тема украинского единства, которую Порошенко так любил помусолить, оказалась актуальна и для его сменщика. Только в исполнении Зеленского это единство должно теперь заиграть новыми красками, показывая украинцам их объединение в качестве «нации».
Дело в том, что майданные идеалы так и не привлекли к себе большинство населения Украины и задача майданного меньшинства за пять прошедших лет остается все той же — объяснить этому большинству, почему оно должно приветствовать собственное ограбление с восторгом. Но в то время, как президент Украины продолжает упираться в поиски той или иной объединительной идеологии, реальные проблемы Украины продолжают усугубляться. Отсюда и нарастание конфликтов в украинском обществе, ведь противоречия в условиях экономического развала — это не та беда, которую можно преодолеть красивыми фразами.
Читайте статью Якова Рудя «Первый новогодний блин от Зеленского: «единая нация»»