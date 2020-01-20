Тегеран, , 11:28 — REGNUM Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибудет в Киев, где передаст президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от президента Ирана Хасана Рухани. Об этом, как передает информационное агентство IRNA, заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, письмо касается авиакатастрофы украинского самолёта Boeing 737 под Тегераном, произошедшей 8 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты смогли идентифицировать тела 169 человек, погибших во время авиакатастрофы.

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