Варшава, , 04:18 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем. Причиной тому польские эксперты указывают якобы нежелание польского президента участвовать в мероприятии, на которое приглашен российский президент Владимир Путин. Но так ли все просто объясняется в данном случае, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Президент Польшы Анджей Дуда (сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński

Конечно, Варшава могла обидеться на главу МИД Израиля Израэля Каца, который заявил о природном антисемитизме поляков. Тем не менее масштаб и уровень мероприятия, подготовленного Израилем, таков, что отказ от участия означал бы для Польши явный и крупный имиджевый проигрыш. Ведь свое участие в памятных мероприятиях уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Но польские официальные лица могут упрекнуть за этот промах только самих себя. Похоже, что именно так Варшаве аукается проведенное альтернативное отмечание начала Второй мировой войны, на которое не были приглашены представители России.

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Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Президент Польши не поедет в Израиль из-за Путина?»