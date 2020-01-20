Анкара, , 11:15 — REGNUM Международная конференция по ситуации в Ливии, которая состоялась в столице Германии 19 января, имеет важное значение на пути к установлению режима прекращения огня в этой стране. Такое мнение в Twitter высказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

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«Берлинский саммит — важная возможность для прекращения конфликта в Ливии и политического урегулирования», — отметил политик.

Калын подчеркнул, что «эффективная и многогранная дипломатическая деятельность» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сделала Турцию «одним из ключевых участников процесса».

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«Турция продолжит проводить конструктивную и мирную политику против прокси-войн», — добавил пресс-секретарь Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, который продолжается с 2011 года, состоялась в Берлина 19 января. Её предшествовали межливийские переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции, по результатам которых делегация правительства национального согласия Файеза Сарраджа подписала соглашение о перемирии. При этом командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву без подписания этого документа.