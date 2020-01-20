Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Ведущий передачи «Пост фактум» телекомпании «Мтавари архи» грузинский журналист Георгий Габуния, который обрел скандальную известность после нецензурной брани в адрес президента России, на этот раз «обидел» и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, интересы которого явно просматриваются в политике этого телеканала.

«Неосторожно смелое» и «самостоятельное» заявление Габуния сделал в самом начале своей передачи, подчеркнув, что «Саакашвили никогда не сможет вернуться в Грузию в статусе единоличного правителя».

«Все уверены и думают, что я без ума от Саакашвили. Они очень ошибаются. Саакашвили во многом не нравится и мне. Но это не значит, что я не вижу его положительных сторон и той огромной пользы, которую он в свое время принес стране. Вообще, я не представляю, как можно в Грузии любить какого-либо политика», — заявил Габуния.

В ответ на эти слова и предсказания Габунии Саакашвили написал в соцсетях, что талант журналиста никому не дает права навязывать народу свое мнение.

«Претендующим на элитарность людям пора бы понять, что никто из них не стоит выше грузинского народа и что грузинский народ решает, кто должен прийти к власти, а не какой-либо полезный идиот или отдельно взятая известная личность. Даже то, что ты являешься талантливым журналистом, не дает тебе права навязывать грузинскому народу твое мнение», — написал экс-президент.

Он привел и данные исследований Edison research, согласно которым «60% опрошенных осмелились сказать», что хотят возвращения Саакашвили в Грузию. Он также заверил, что единоличным правителем никогда не был и не собирается становиться в будущем.