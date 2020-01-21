Москва, , 00:33 — REGNUM В январе 2020 года исполнилось 20 лет со дня прихода к власти в России Владимира Путина. Что ему удалось изменить в стране и каковы дальнейшие перспективы, обсуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Заложенная после распада СССР политическая система не приспособлена для избыточных, да и даже сколько-нибудь серьезных нагрузок. Поэтому действия президента Путина по превращению одноклановой политической конструкции в «соревновательно-многоклановую» можно расценить как серьезное достижение, которое позволило добиться управляемости. К сожалению, сама же эта конструкция в целом, даже после всех позитивных изменений, остается мощным тормозом на пути развития страны.

Заложенное в качестве основного принципа мощное внешнее влияние на постсоветскую Россию остается в силе и отменить его полностью до сих пор не удается. Одновременно с тем, формирование классовых противоречий в стране угрожает ее внутренней устойчивости. Для преодоления накопленных проблем необходимы дальнейшие реформы, а целью их должна стать страна, способная решительно действовать в своих интересах не только на своей территории, но и на всем постсоветском пространстве.

Читайте статью Александра Халдея «К чему привели 20 лет правления Владимира Путина».