Тбилиси, , 11:17 — REGNUM Правительство Грузии приняло решение выделить министерство культуры в отдельное ведомство из министерства образования, науки, культуры и спорта. Об этом 20 января сообщил агентству «ИнтерпрессНьюс» первый заместитель председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Нукри Кантария.

«Соглашение о разделении министерств образования и культуры уже достигнуто. Противников этого я не встретил», — рассказал журналистам народный избранник.

Кантария сообщил, что он изначально был противником слияния министерств, но оказался в одиночестве, когда было принято такое решение. Парламентарий также добавил, что спорт планируется оставить в министерстве образования.

Напомним, решение объединить министерства было принято в 2018 году предыдущим премьер-министром Мамукой Бахтадзе. В ходе реформы предполагалось, что сокращение министерских портфелей будет способствовать экономии бюджетных средств, но на практике этого не получилось.