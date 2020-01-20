Иерусалим, , 10:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готов уйти в отставку, если ему предъявят обвинение в коррупции. Об этом он заявил 19 января в интервью изданию The Times of Israel.

Он прокомментировал борьбу главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху с обвинениями в коррупции.

«Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции — а не в какой-то политической вещи — чём-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что в стране крайне низкий уровень антисемитизма. В качестве подтверждения он вспомнил о своих еврейских корнях, отметив, что это не помешало ему стать президентом Украины.

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