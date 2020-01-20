Иерусалим, 20 января 2020, 10:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готов уйти в отставку, если ему предъявят обвинение в коррупции. Об этом он заявил 19 января в интервью изданию The Times of Israel.
Он прокомментировал борьбу главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху с обвинениями в коррупции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что в стране крайне низкий уровень антисемитизма. В качестве подтверждения он вспомнил о своих еврейских корнях, отметив, что это не помешало ему стать президентом Украины.
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