Москва, , 10:46 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал четыре ключевых фактора, влияющих на происходящее в Ливии.

Прежде всего, на события влияют внутриливийские противоборствующие силы — в стране фактическое двоевластие, и говорить об абсолютной легитимности той или иной стороны вряд ли приходится.

«Это означает, что ситуация не может разрешиться выбором одной «правильной» стороны, но идти нужно исключительно путем сложнейших переговоров и приведения интересов всех сил к единому знаменателю», — отметил Косачёв в Facebook.

Также роль играют интересы внешних игроков и экономика, прежде всего, нефть.

«Если удастся обеспечить доступ к этому ресурсу всех, то, возможно, легче пойдет и политическое урегулирование. В Берлине по идее договорились об этом, но будет ли это реализовано на практике — вопрос», — указал сенатор.

Кроме того, он отметил фактор Запада.

«До сих пор решающим фактором для меня остается ответственность Запада за события 2011 года. Вы помните счастливое «вау!» Хиллари Клинтон, узнавшей о том, что толпа растерзала Каддафи? Что стало последствием агрессии Запада, по-своему трактовавшего резолюцию Совбеза ООН. Вот сегодня многострадальная страна и переживает последствия этого «вау!». За которое в очередной раз никто не ответил. А спрашивать уже пора. И предъявлять счета», — указал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стороны в Берлине договорились о перемирии в Ливии.

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