Тбилиси, , 10:49 — REGNUM Беспокойство, высказанное членом Конгресса США Марквейном Маллином о том, что Грузия якобы отклонилась от демократического курса, на самом деле являются попыткой защитить интересы американской компании. Об этом заявил вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский, 19 января сообщает газета «Взгляд».

Вопреки утверждению Маллина, что сохранение Грузией статуса стратегического партнера США в регионе находится под сомнением, Вольский заявил о «небывало высоком уровне» отношений двух стран в различных сферах.

Между тем, с компанией Frontera Resources, на которую, по словам конгрессмена, грузинские власти осуществляют нападки, идет разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

Стоит отметить, что Frontera Resources работает в Грузии с 90-х годов. Около трех лет назад в компании заявили, что обнаружили на территории страны 5 трлн кубических метров газа, но потом, обновляя лицензию, не стала это указывать в документации. В декабре прошлого года в организации началось массовое увольнение работников.

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