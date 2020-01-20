Москва, , 10:40 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв отметил роль многосторонней встречи в Берлине по ливийскому урегулированию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стороны в Берлине договорились о перемирии, о введении эмбарго на поставки оружия и о прекращении военной помощи сторонам конфликта. Согласились также создать военный комитет в формате «пять на пять» для обеспечения перемирия. Косачёв дал оценку итогам встречи.

«Много это или мало? Если удастся добиться реального перемирия, это действительно немало. Ведь ливийские оппоненты друг с другом даже не разговаривают, и если чего-то и удалось добиться, то исключительно усилиями множества посредников — сначала в Москве, затем в Берлине. Действующее перемирие будет означать, что международный дипломатический механизм работает, и значит можно двигаться дальше. Очень малыми шагами, но к общей цели», — отметил сенатор в Facebook.