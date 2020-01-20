Джакарта, 20 января 2020, 10:27 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в аэропорт острова Комодо в провинции Восточная Нуса-Тенгара с двухдневным рабочим визитом, сообщает Antara.
Главу Индонезию сопровождала первая леди страны Ириана Джоко Видодо.
Президент планирует посетить порт, который будет построен в Пелиндо. Глава государства также примет участие в открытии отеля и раздаст сотни земельных сертификатов жителей Западного Манггараи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии официально открыл плотину Камиджоро во время своего рабочего визита в Джокьякарту.
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