Джакарта, , 10:27 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в аэропорт острова Комодо в провинции Восточная Нуса-Тенгара с двухдневным рабочим визитом, сообщает Antara.

Главу Индонезию сопровождала первая леди страны Ириана Джоко Видодо.

Президент планирует посетить порт, который будет построен в Пелиндо. Глава государства также примет участие в открытии отеля и раздаст сотни земельных сертификатов жителей Западного Манггараи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии официально открыл плотину Камиджоро во время своего рабочего визита в Джокьякарту.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии открыл плотину во время визита в Джокьякарту