Куала-Лумпур, , 10:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило информацию о пяти индонезийских гражданах, похищенных в водах Малайзии, сообщает Sindonews.

«От консула Индонезии в Тавау есть подтверждение того, что на индонезийских рыболовецких судах было пять человек», — заявил глава департамента МИД по защите граждан и юридических лиц Индонезии Джуда Нуграха.

Известно, что пять индонезийских граждан были похищены в водах Малайзии, недалеко от того места, где были похищены три индонезийских моряка. Все они граждане Индонезии, которые работают в рыболовных компаниях, базирующихся в Сандакане.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Индонезии, взятый в заложники группой боевиков на юге Филиппин, был освобожден 15 января 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезийского заложника освободили на Филиппинах