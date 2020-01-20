Гонконг, Китай, , 10:01 — REGNUM В Гонконге местные предприниматели решили заработать на акциях протеста, создав фигурки демонстрантов, об этом 20 января сообщает Agence France-Presse.

«Мы хотим сделать их как можно более детальными, чтобы вызвать у людей сочувствие», — заявил журналистам один из авторов идеи, использующий псевдоним Чарли.

Энтузиасты создали фигурки, моделирующие участников акций протеста. Масштаб изделия 1:6.

Неизвестно, что стало главным мотивом для создателей подобных игрушек — пропаганда незаконных действий организаторов беспорядков в регионе или банальное стремление к заработку.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются свыше семи месяцев. Демонстранты недовольны, как им кажется, стремлением властей региона ограничить его автономию в пользу континентального Китая.

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