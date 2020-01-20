Тбилиси, , 09:58 — REGNUM Грузинские власти проявляют враждебные отношения к компаниям из США. Данное заявление сделал лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе. Об этом 19 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, Хазарадзе таким образом отреагировал на заявление конгрессмена Марквейна Маллина, который обвинил руководство Грузии в отступлении от принципов демократии и притеснении американской нефтегазовой компании Frontera Resources. По мнению лидера партии, подобные заявления в Конгрессе США ставят под вопрос стратегические отношения, сложившиеся между Тбилиси и Вашингтоном.

«В этом заявлении ясно выражается надежда на то, что нынешние власти прекратят враждебное отношение к американским компаниям. Тут же отмечается, что в стране происходило продолжительное отклонение от демократических признаков», — сказал Хазарадзе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Маллин опубликовал на своей странице в соцсети Twitter письмо, адресованное премьер-министру Георгию Гахарии, в котором критиковал действия грузинских властей за последние годы. Американский политик выразил тревогу из-за того, что, по его мнению, курс Грузии отклонился от демократических идеалов, а также конгрессмен сообщил о своем беспокойстве за положение американской компании Frontera Resources.

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