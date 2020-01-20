Махачкала, , 10:06 — REGNUM Заместитель главы агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Хаджи-Мурад Абашилов покинул свой пост. Он занимал эту должность около года и двух месяцев.

«Освободить Хаджи-Мурада Абашилова от должности заместителя руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан по собственному желанию», — сказано в распоряжении председателя правительства региона Артема Здунова.

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Как сообщало ИА REGNUM, кандидат экономических наук Хаджи-Мурад Абашилов в 2018 году стал одним из победителей республиканского кадрового конкурса «Мой Дагестан», после чего в середине ноября того же года получил назначение в агентстве по предпринимательству и инвестициям региона. Перед этим он занимал пост заместителя генерального директора по финансам ООО «Прогресс-СМ».