Нью-Дели, , 10:05 — REGNUM Первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооружённых сверхзвуковыми ракетами «Брамос», поступила на вооружение индийских ВВС 20 января. Об этом сообщает газета Times of India.

Торжественная церемония принятия на вооружение эскадрильи истребителей пройдёт на авиабазе Танджавур (Танджор) в штате Тамилнад на юге Индии. Пилоты эскадрильи Tigershark первыми получили переоборудованные под «Брамос» истребители Су-30МКИ.

Начальник штаба ВВС Индии, маршал Ракеш Кумар Сингх Бхадауриа заявил, что модернизированные Су-30МКИ ощутимо дополнят оперативные возможности военно-воздушных сил. В первую очередь их задействуют для проведения морских операций.

Сверхзвуковые крылатые ракеты «Брамос» производит совместное российско-индийское предприятие. Как сообщало ИА REGNUM, впервые такую ракету испытали в 2001 году.

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