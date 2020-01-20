Ташкент, 20 января 2020, 09:48 — REGNUM Председателем Сената Узбекистана избран депутат Народно-демократической партии (НДПУ) Нуриджон Исмаилов, сообщает 20 января издание Kun.uz.
Сегодня, 20 января, в верхней палате парламента Узбекистана проходит первое заседание после выборов. После избрания спикера были зарегистрированы фракции политических партий.
Сенаторы также избрали первого заместителя председателя Сената. Им стал депутат Акмаль Саидов. Заместителями спикера стали руководители еще трех фракций.
Напомним, 16−17 января в Узбекистане прошли выборы в Сенат. Представительные органы власти региона выбрали 84 из 100 сенаторов. Еще 16 депутатов своим указом назначил президент республики Шавкат Мирзиёев.